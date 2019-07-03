Воронеж, , 14:34 — REGNUM

Вариант комплексной схемы организации дорожного движения Воронежа представил разработчик РосдорНИИ по заказу администрации города. Документ поступил в мэрию 1 июля. Об этом журналистам 3 июля рассказал заместитель мэра Воронежа Сергей Петрин, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Петрина, пока исполнитель представил рабочий вариант схемы, в частности, предложено четыре варианта маршрутной сети города, три варианта сети легкорельсового транспорта, а также варианты маршрутной сети агломерации.

«В течение июля специалисты управления транспорта изучат ее, обсудим документ со специалистами, перевозчиками. К августу предоставим подрядчику наши пожелания, корректировки, — сказал Петрин, отметив, что в ближайшее время схема будет доступна в открытом доступе.

Окончательный вариант схемы, как ожидается, будет представлен в сентябре этого года.

По заверениям чиновников, новый тариф на проезд в общественном транспорте будет «привязан» к новой схеме движения автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 июля, глава управления регулирования тарифов по Воронежской области Евгений Бажанов сообщил, что региональные власти рассматривают обращение перевозчиков о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте, который сегодня составляет 17 рублей (последнее повышение состоялось в июле 2017 года). Точный размер повышения власти пока не называют, но известно, что тариф может измениться уже в середине осени 2019 года.

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