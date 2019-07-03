Москва, , 14:20 — REGNUM

Основные компании, входящие в ретейлинговую сеть «Красное и Белое», сменили владельца. Им стала кипрская Amelior Investments Limited, следует из данных СПАРК.

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

Основатель сети Сергей Студенников был учредителем нескольких десятков юридических лиц, включая операционные компании. Теперь он владеет ими не напрямую, а через кипрскую Amelior.

Представители «Красного и Белого» объяснили перерегистрацию объединительным процессом. В компании пообещали сделать официальное заявление по завершении процедур, сообщает челябинский портал 74.ru.

Юристы отмечают, что смена юрисдикции позволит несколько снизить для сети налоговую нагрузку и положительно отразится на отношениях с партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года владельцы торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» объявили о решении объединить их в единый розничный бизнес. Первый магазин «Красное и Белое» был открыт в Челябинской области в 2006 году.

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