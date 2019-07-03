Сеул, , 14:20 — REGNUM

Южнокорейский бармен Coffee Bar K Чхве Вон У выиграл в финале соревнований World Class Korea 2019, прошедших в Diageo Sky Bar 2 июля. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Diageo Korea.

По их словам, бармен Чхве Вон У отличился на соревнованиях креативной идеей и мастерством. Известно, что в 2018 году южнокорейский бармен также взял первенство в данном соревновании барменов.

Diageo Reserve World Class — крупнейшее ежегодное соревнование за звание лучшего бармена, проводимое с 2009 года. Ежегодно в данном соревновании принимают участие более 1000 барменов из 60 стран мира.

«Я не планирую останавливаться на достигнутом. В этом году я хотел бы взять первенство на World Class Шотландии, которое пройдет в Глазго в сентябре», — сообщил бармен.