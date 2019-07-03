Москва, , 14:02 — REGNUM

Выплата Россией в бюджет Совет Европы ещё 55 млн евро закономерное требование при условии, что страна вошла в ПАСЕ. Члены организации должны подчиняться условиям договора, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В прошлом российские политики, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, высказывали готовность уплатить все взносы, которые были не уплачены за последние несколько лет. Единственными условиями было — полное восстановление всех прав.

Таким образом, как только наступит полная ясность по данному вопросу, можно ожидать дальнейшего сотрудничества, а точные сроки выплаты должен будет установить Минфин РФ», — пояснил эксперт.

Сложно сказать кому более выгодно возвращение России в организацию. Думаю, можно говорить о ситуации «win-win», когда выигрывают обе стороны.

«Европа может и дальше оказывать определенное влияние на процессы в России, которая будет вынуждена подчиняться решениям ЕЦБ. Тогда как для Москвы это один из первых шагов в сторону снятия санкций и возможность продвигать свою повестку», — считает Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что Россия должна заплатить в бюджет организации еще €55 млн.

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