Лусака, , 14:04 — REGNUM

Замбия и Зимбабве в 2020 году начнут совместное строительство гидроэлектростанции в ущелье Батока, которая будет вырабатывать 2400 МегаВатт электроэнергии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление правительств двух стран.

Проект «ГЭС Батока» включает в себя строительство плотины, электростанций, дорог и инфраструктуры по подаче электроэнергии в жилища людей, говорится в заявлении Управления реки Замбези (ZRA).

К настоящему моменту техническо-экономические исследования практически завершены, ожидается, что подрядчик проекта будет выбран к концу 2019 года.

«Ожидается, что подрядчик приступит к работам в последнем квартале 2020 года», — говорится в заявлении ZRA.

В феврале 2019 года Управление реки Замбези включило в шорт-лист для строительства ГЭС в ущелье Батока американские, европейские и китайские компании, сообщает министерство финансов Замбии.

Среди них — консорциум «General Electric» и «Power Construction Corporation of China», компания «Salini Impregilo of Italy» и совместное предприятие трех китайских компаний «Three Gorges Corporation».

В проекте будет использована финансовая модель «строительство-эксплуатация-передача». ГЭС будет находиться в совместном владении Замбии и Зимбабве.