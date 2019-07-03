Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM

Величина прожиточного минимума на душу населения в Казахстане по состоянию на 1 июля 2019 года составила 29 872 тенге ($77,9), что на 5,5% больше, чем в мае. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Прожиточный минимум за полгода вырос на 13%, а за год — на 7,3%. По итогам июня расходы на приобретение мяса и рыбы занимали 19,5% от общих расходов, молочной продукции и яиц — 14,7%, фруктов и овощей — 11,6%, хлеба — 7,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2019 года величина прожиточного минимума в Казахстане составил 28,3 тыс. тенге ($73,8), что на 7% больше, чем годом ранее.

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