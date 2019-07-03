Коян, Южная Корея, , 13:49 — REGNUM

В Южной Корее открылась международная выставка нанотехнологий International Nanotech Symposium & Exhibition (Nano Korea 2019). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка проходит в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян провинции Кёнгидо, в период со 3 июля по 5 июля 2019 года.

Nano Korea — одно из трех крупнейших международных событий после Nano Tech Japan и Techconnect world, посвященное исследованиям в сфере нанотехнологий и передовых достижений.

В рамках выставки также пройдет симпозиум, на котором будут представлены результаты 1010 исследований, проведенных специалистами из 24 стран мира.

Известно, что в выставке примут участие более 436 компаний и организаций из разных уголков мира. Среди южнокорейских специалистов в данной сфере выставку посетят представители 16 компаний, включая Samsung Electronics, LG Electronics, LG Chem и LG Display.