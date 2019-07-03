Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM

В Ростовской области на снос ветхого жилья выделено 15,7 млн рублей. Средства выделены из региональной казны и будут направлены Таганрогу и Новошахтинску. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 3 июля.

Большая часть средства — около 13,4 млн рублей — будет перечислена Новошахтинску, так как здесь предусмотрен снос и демонтаж семи зданий. Таганрогу направят 2,3 млн рублей — на два объекта.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область планирует до 2024 года расселить граждан из 159,62 тыс. кв. метров аварийного жилья, в которых проживают 8,88 тыс. человек. На эти цели будет выделено 7,81 млрд рублей,

Всего за время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на Дону с 2008 по 2017 год в новое жилье переехали около 5 тыс. семей. Ликвидировано чуть более 200 тыс. кв. метров ветхих домов.