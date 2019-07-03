Владикавказ, , 13:38 — REGNUM

Во Владикавказе в 2019 году будут проведены масштабные работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Власти Северной Осетии направят на эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 516 млн рублей.

За счет денежных поступлений будут приведены в порядок 30 улиц. На них будет отремонтировано дорожное покрытие, установлены бордюры, проведен ремонт светофорных объектов, сообщил глава администрации Владикавказа Борис Албегов. Список дорог для ремонта будет составлен на основании предложений горожан, а также информации ГИБДД и Ростехнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на капитальный ремонт дорог в городе Владикавказе было направлено 300 млн рублей. На 35 улицах были заменены бордюры, установлены канализационные люки, поменяно дорожное покрытие.