Ставрополь, , 13:36 — REGNUM

Внедорожники DW Hower остались в России без дистрибьютора. Об этом 3 июня сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Сообщается, что сайт компании «Чайна Автомаркет» закрыт, хотя права на домен у дистрибьюторов китайской марки заканчиваются только через четыре с небольшим месяца.

Кроме того, сообщений от пресс-службы компании нет уже более шести месяцев. Источники портала утверждают, что компания не работает. Производство DW Hower на предприятии «Ставрополь Авто» завершилось ещё в октябре 2018 года. С этого момента дилеры стали распродавать оставшиеся у них автомобили.

По данным портала «Автостат Инфо», в 2019 году число регистраций машин китайского бренда Hower от месяца к месяцу росло. Так, в январе в органах Госавтоинспекции было зарегистрировано 23 внедорожника H3, в феврале — 32, в марте — 38, а в апреле — 47.

Также ранее сообщалось, что автокомпания произвела в Ставрополе от 2,4 тыс. до 2,6 тыс. машин.

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