Переславль-Залесский, Ярославская область, , 13:24 — REGNUM

В Ярославской области управляющие компании Переславля-Залесского, которые в одночасье лишились своего жилого фонда, пытаются вернуть себе дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они проводят собрания собственников, собирают подписи под протоколами о переходе в старую компанию и направляют пакеты документов в департамент жилищного надзора.

Переславль

«У нас забрали 47 домов, по 45 из них мы уже провели собрания, жители подписали протоколы, и мы направили все документы в департамент жилнадзора. Первая партия документов была направлена 13 июня. Через 10 дней мы поинтересовались судьбой наших документов, нам сказали, что претензий нет, но решение будет принято в течение 30 дней. То есть мы ждем решения по первым домам к 13 июля. Остальные дома мы подавали по мере проведения собраний. Это самый быстрый способ вернуть жилфонд, так как решений суда и результатов рассмотрения дела полицией можно ждать очень долго. Тем не менее, я знаю, что жители подают иски в суд на признание факта перехода в «УК Переславль» незаконным», — рассказал директор «УК Жилсервис» Анатолий Хрящев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По информации, полученной из УК «Ремкос», которая также потеряла около 48 домов, отошедших в «УК Переславль» и в «УК МКД», жители всех домов также провели собрания и оформили необходимые документы по переходу в прежнюю управляющую организацию. Пакеты документов по мере подготовки направляются в департамент жилнадзора Яросласвкой области.

Претензий по документам «УК Ремкос» департамент не высказал. Управляющая компания ждет решения по первым домам к 10 июля. В Департаменте жилищного надзора Ярославской области не смогли дать оперативный комментарий по количеству и срокам рассмотрения пакетов документов, поданных управляющими компаниями Переславля.

Напомним, жители и депутаты городской думы заявили, что дома сменили управляющие компании незаконно, а подписи жильцов были подделаны.

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