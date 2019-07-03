Сеул, , 13:26 — REGNUM

В Южной Корее провели опрос среди членов Национальной инженерной академии на тему темпов экономического роста страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей академии.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 261 член академии, 80,8% респондентов сообщили, что в ближайшем будущем экономика страны будет развиваться очень медленно, а 16,1% считают, что темпы экономического роста восстановятся после рецессии.

Известно, что 51% опрошенных считает, что основными причинами медленного роста экономики являются вялые инвестиции и спад на рынке труда, а 74,3% — глобальный технологический разрыв с Китаем и ослабление конкурентоспособности.

Среди мер, которые необходимо принять правительству страны, члены инженерной академии выделили: развитие промышленного сектора (49,8%), реформирование рынка труда, (36,8%), поляризация и решение социальных конфликтов (5%).

На вопрос «Как долго обрабатывающая промышленность страны будет поддерживать конкурентоспособность», 60,5% респондентов ответили «в течение 5 лет», а на вопрос «Сколько времени потребуется для того чтобы, новые отрасли стали основными», 63,2% ответили «от 5 до 10 лет».

«Кризис в стране начался именно с изменением в сфере обрабатывающей промышленности. Пока еще не слишком поздно, мы намерены разработать план структурных преобразований для каждой отрасли, чтобы поспособствовать устойчивому росту экономики страны», — сообщили представители инженерной академии.