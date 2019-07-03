Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM

Пассажиры общественного транспорта в Ростове-на-Дону, имеющие карту Visa, будут платить за проезд в автобусах и маршрутных такси не 20 рублей (при оплате наличными 24 рубля), а 18 рублей, в троллейбусах и трамваях — 15 рублей (17 рублей при оплате наличными или транспортной картой). До конца июля действует акция, сообщает пресс-служба «Агентсва развития платежных систем».

«Система безналичной оплаты проезда — это инструмент экономии для многих горожан. Благодаря дифференцированному тарифу при безналичной оплате пассажиры с июня прошлого года сэкономили более 80 млн рублей. Треть пассажиров сегодня используют для оплаты проезда бесконтактные банковские карты», — отметил заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

ИА REGNUM напоминает, что не все горожане оценили систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону, несмотря на то, что внедрением безналичной электронной оплаты проезда начали заниматься ещё в 2016 году. Вместо 24 рублей обладатель пластиковой карты платит 20 рублей. В электротранспорте стоимость проезда составляет 17 рублей вне зависимости от способа оплаты.

«Я не удовлетворен скоростью внедрения безналичной платежной системы в общественном транспорте в Ростове. Необходимо максимально быстро навести прядок в этой отрасли. Система позволяет вести прозрачные расчеты пассажиропотоков, в конечном итоге это работает на развитие транспортных предприятий, на экономику города», — подчеркнул глава региона Василий Голубев в сентябре 2018 года.

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