Москва, , 13:04 — REGNUM

Несмотря на то, что цены на нефть снижаются, в целом нефтяной рынок стабилизирован. Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущие объемы сокращения добычи, хотя для мирового нефтяного рынка требовалось гораздо большего, чтобы противостоять опасениям по поводу снижения спроса на энергоносители ввиду замедления роста мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 3 июля, фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $62,70 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI стоят $56,63. Снижение котировок на 6% не так страшно для рынка в целом. Нужно учитывать также реакцию существенной доли спекулянтов, которые отреагировали на заседание ОПЕК+. Поскольку многие участники рынка понимали, что для возобновления роста цен на топливо необходимо было бы увеличить объемы сокращения как минимум на 1,6 млн баррелей в сутки.

«Особенно реакция усилилась после того, как Morgan Stanley сократил долгосрочную оценку цен на нефть марки Brent после заседания ОПЕК. Банк Morgan Stanley снизил свой долгосрочный прогноз цены Brent до $60 при этом определил, что ближайшие три квартала будут колебаться в районе $65 с $67,50 за баррель», — отметил эксперт.

Изначально сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ предполагалась как временная стабилизация рынка нефти, но в последствии это стало нормой, что подчеркнуло слабость перед балансом спроса и предложения в мире. Такая постепенная утрата позиции может привести к тому, что странам ОПЕК+ придется существенно снизить свою долю рынка в пользу высоких цен на нефть.

«В ближайшей перспективе цены на нефть будут торговаться в довольно широком диапазоне от $60−66 за баррель при условии высокой волатильности рынка. Сейчас наблюдается умеренная волатильность и после снижения котировок 2 июля на 5%. Сегодня, 3 июля, будет наблюдаться коррекция вверх до $63,50 для марки Brent, для сланцевой нефти марки WTI вероятен рост до $57,09 за баррель», — считает Гасанов.

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