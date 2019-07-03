Тверь, , 13:03 — REGNUM

Движение по участку скоростной магистрали М-11 протяжённостью 53 км, с 97 по 149 км в Конаковском и Калининском районах Тверской области открыто 3 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Открытие участка трассы М-11 Пресс-служба правительства Тверской области

«Открытие трассы М-11 сформировало высокие требования к дорогам в Тверской области, и мы начали ремонт и строительство своих региональных дорог, исходя из международных стандартов, которые заложены при строительстве трассы М-11. Для Тверской области открытие дороги М-11 — это повышение инвестиционной и туристической привлекательности нашего региона», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Игорь Щёголев отметил, что качественные и безопасные дороги — одно из базовых условий для комфортной жизни и один из национальных приоритетов.

«Это большой труд огромного количества людей — проектировщиков, строителей, управленцев. И сегодня мы имеем возможность проехать по этой замечательной трассе, которая позволяет обеспечивать не только транзитные потоки между нашими городами, но и связывает столицы субъектов страны, крупнейшие городские агломерации», — сказал Евгений Дитрих.

Вячеслав Петушенко напомнил, что работы по строительству около 100 километров трассы были проведены менее, чем за три года.

«Еще в сентябре прошлого года здесь было болото, а теперь одна из лучших автодорог России», — отметил Петушенко.

На церемонии открытия губернатор Игорь Руденя также вручил награды сотрудникам отрасли дорожного строительства, которые внесли особый вклад в создание магистрали.

Отметим, что участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей. Этот участок является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 на 143-м километре. Таким образом, для сквозного проезда открыт весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери — 135 км скоростной дороги можно преодолеть чуть более чем за час.

Новая дорога соответствует категории IА, максимальная разрешенная скорость движения — 110 км/час. На всем протяжении организовано четырехполосное движение. Работают мобильные пункты продажи транспондеров. Дорога отвечает самым высоким требованиям, в том числе — и безопасности. На новом участке построены две транспортные развязки, в том числе съезд в направлении Завидово и Конаково на 124 км.

Новый участок является вторым этапом строительства трассы М-11 в Тверской области. Первый участок в объезд Вышнего Волочка был открыт в ноябре 2014 года, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из наиболее сложных участков магистрали М-10. В 2017 году был введён в эксплуатацию этап от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка, в 2018-м — в обход города Бологое. Кроме того, запланирован к строительству третий этап — северный обход Твери.