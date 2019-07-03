Кампала, , 13:03 — REGNUM

Президент Уганды Йовери Мусевени подчеркнул необходимость сотрудничества с руководством Сьерра-Леоне в областях развития экономической специализации, деловых операций и торговли. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Сотрудничество Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства выступил с этим заявлением во время встречи с президентом Сьерра-Леоне Юлиусом Маада Био, состоявшейся 1 июля в Государственном доме в Энтеббе. Лидер Сьерра-Леоне находится в Уганде с трехдневным государственным визитом по личному приглашению Мусевени, сообщает издание.

Президенты провели двусторонние переговоры в сопровождении своих делегаций, в ходе которых Мусевени поздравил своего гостя с достижением политической стабильности в Сьерра-Леоне и прекращением вспышки лихорадки Эбола. Мусевени также отметил выдающиеся лидерские качества президента Маада Био, имея в виду его должность председателя комитета десяти в «Африканском союзе».

После встречи между правительствами двух стран были подписаны три меморандума о взаимопонимании. К ним относятся совместное рамочное соглашение о сотрудничестве; соглашение о политических консультациях между двумя странами, инициированное министрами иностранных дел Уганды Сэмом Кутисой и его коллегой из Сьерра-Леоне Фаридой Набирой. Также был подписан отказ от визовых требований для владельцев дипломатических, официальных или служебных паспортов.

В совместном коммюнике, выпущенном по завершении переговоров, говорилось, что Мусевени и его коллега из Сьерра-Леоне договорились о создании «Совместного постоянного совета для содействия переговорам по торгово-экономическому сотрудничеству». На пресс-конференции Мусевени заявил, что крайне важно связать Западную Африку с Восточной Африкой с точки зрения развития инфраструктуры с целью стимулирования экономики соответствующих регионов посредством железнодорожного сообщения и водного транспорта.