Иксан, , 12:58 — REGNUM

Репчатый лук южнокорейского производства появится на прилавках магазинов на Тайване. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Иксан.

По их словам, сегодня, 3 июля, 24 тонны репчатого лука, выращенного фермерами города Иксан, были экспортированы на Тайвань.

Известно, если данный сельскохозяйственный продукт южнокорейского производства приживется на рынке Тайваня, то объем экспорта будет увеличен.

Как сообщили представители администрации Иксана, поиск новых рынков сбыта является одной из мер по борьбе с падением цен на лук в стране.

«Мы планируем поддержать расходы на логистику и маркетинг, чтобы увеличить экспорт лука на зарубежные рынки», — сообщили представители администрации.