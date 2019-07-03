Киев, , 12:46 — REGNUM

До 2025 года компании «Укрзализныця» необходимо 60 млрд гривен или около $2,3 млрд на обновление парка электровозов, заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике «Укрзализныци» Антон Саболевский, сообщил 3 июля официальный сайт компании.

Электровоз Uz.gov.ua

Он отметил, что на покупку тепловозов понадобиться ещё 13 млрд гривен.

«Эти средства нужны на приобретение 40 тепловозов ТЕ33АС — 5,2 млрд грн, капремонт 60 тепловозов 2ТЭ116 — 1,5 млрд грн, текущий ремонт локомотивов — 2,4 млрд грн и восстановления и ремонт маневровых локомотивов — 4,4 млрд грн», — рассказал Саболевский.

По его оценке, в ближайшие годы объём рынка вагонов составит около 64 тыс. штук:

«Только в собственности АО «Укрзализныця» почти 64 тыс. грузовых вагонов старше 25 лет. Среди них — более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс. фитинговых платформ и другой подвижной состав», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что до 2025 года Украина закупит во Франции 110 электровозов компании Alstom.

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