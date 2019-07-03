Москва, , 12:36 — REGNUM

Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM3 июля.

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Механизм компенсации предусмотрен действующим законодательством, однако с 2003 года выплаты регулярно «замораживались», сейчас они и вовсе приостановлены до 2022 года.

«Нашим законопроектом мы предлагаем отменить мораторий на компенсации по советским вкладам и вводим механизм регулярных выплат из федерального бюджета», — заявил Миронов.

Согласно внесенной инициативе, объем дополнительных бюджетных ассигнований на компенсации должен составлять не менее 2,5% от общей суммы долговых обязательств ежегодно. При этом суммарный долг государства по советским вкладам в 2019 году оценивается почти в 44 триллиона рублей, напоминают авторы законопроекта.