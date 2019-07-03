Сеул, , 12:47 — REGNUM

Министерство по морским делам и рыболовству Южной Кореи планирует восстановить морское разнообразие в водах вокруг острова Лианкур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, до конца июля будет привлечено около 30 водолазов для вылавливания морских ежей со дна моря, которые поедают морские водоросли.

Как сообщили представители министерства, с исчезновением водорослей все дно покрывается известью, поэтому правительство страны планирует восстановить лес водорослей путем пересадки.

Кроме того, в море вблизи острова Лианкур также планируется выпустить 10 тыс. мальков полосатого оплегната, взрослые особи которого питаются морскими ежами.

Согласно результатам исследования морской экосистемы, проведенного в 2017 году, в водах острова Лианкур обитает 379 видов морских обитателей, включая 220 видов беспозвоночных, 110 видов морских водорослей, 21 вид кораллов и 28 видов рыб.

Известно, что представители министерства по морским делам и рыболовству работают над восстановлением морского биоразнообразия с 2015 года. По предварительным данным, с 2015 по 2018 год из вод острова было выловлено 12 тонн морских ежей.