Киев, , 12:29 — REGNUM

Поступления в госбюджет Украины от платы за аренду государственного имущества в июне 2019 составили 128 млн грн, сообщил сегодня, 3 июля, и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров.

Чиновник отметил, что по этой статье ведомство существенно перевыполняет план, в частности, за первую половину года обеспечено 67% от суммы, запланированной на весь нынешний год.

«Шаг за шагом опережаем плановые показатели. 67 процентов выполнения за пол года, а к концу года выходим на более +30 процентов и сможем в государственную казну перечислить более 1,5 миллиарда гривен», — уточнил Трубаров.

По его данным, с начала 2019 года Фонд государственного имущества Украины уже перечислил в бюджет за аренду 804 млн гривен.

ИА REGNUMнапоминает, что в ходе визита в Канаду 3 июля президент Украины Владимир Зеленскийанонсировал начало т.н. «большой приватизации» на Украине уже в этом году. Президент заявил, что уже отменено более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

До этого, на встрече с украинским бизнесом, Зеленский заявил, что Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов, поэтому он и поддерживает масштабную приватизацию в ближайшее время.