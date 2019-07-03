Воронеж, , 12:29 — REGNUM

Тарифы на проезд в общественном транспорте Воронежа могут быть увеличены в середине осени 2019 года, при принятии решения власти обещают выдержать баланс между интересами жителей и перевозчиков. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, рассказал журналистам 3 июля руководитель управления регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов. При этом, как отмечалось на пресс-конференции, по данным соцопросов, воронежцы готовы к повышению платы за проезд при условии повышения качества.

Сколько воронежцы будут платить после повышения, точно пока неизвестно. Как пояснил участвовавший в пресс-конференции первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, в настоящее время есть три варианта начальной максимальной стоимости проезда в общественном транспорте — 17 рублей (именно этот тариф действует сегодня), 21 рубль и 23 рубля. Однако окончательное решение примет региональное управление по тарифам после тщательного рассмотрения обоснований, представленных перевозчиками.

«Мы не допустим необоснованного повышения тарифов», — подчеркнул Бажанов. Он отметил, что решение будет принято в течение 30 дней после предоставления перевозчиками всех необходимых документов, в том числе — и тех, которые потребуются дополнительно. При этом, пообещал глава управления, при принятии решения во главу угла будет поставлен баланс интересов жителей и перевозчиков.

Кроме того, как рассказал Сергей Петрин, в настоящее время перевозчикам представлен проект нового контракта, в котором учтены требования федерального законодательства, а также, заверил чиновник, и замечания жителей.