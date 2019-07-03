Москва, , 12:27 — REGNUM

Китайская модель обновлённого JAC S3 появится в России не ранее 2021 года. Об этом заявил представитель компании в России сайту «Китайские автомобили».

Сообщается, что обновлённый S3 будет отличаться от всех остальных модификаций — он будет гораздо проще. После четвёртой попытки дизайнерам удалось придать авто новый имидж. Теперь спереди машина напоминает солидный японский кроссовер Hyundai Santa Fe. У JAC S3 такая же, как и у японского собрата шестиугольная решётка радиатора и двухуровневая оптика. На верхнем уровне расположены зауженные дневные ходовые огни и сигналы поворотов, а на нижнем ярусе установлены фары.

Задний бампер китайской новинки модернизирован — в него были вмонтированы крупные фонари. Сбоку автомобиль не претерпел существенных изменений. Однако за счёт закрытой задней стойки, придающей эффект «парящей» крыши, вид JAC S3 стал спортивнее и молодежнее.

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