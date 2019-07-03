Киев, , 12:13 — REGNUM

На Украине потребители уже выигрывают от ввода рынка электроэнергии, поскольку украинские компании впервые начали закупать электроэнергию в Европе по более низким ценам, чем у украинских производителей. Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко.

«С одной стороны, мы увидели, что теплоэлектростанции подняли тарифы на электроэнергию. Но с другой стороны, мы начали импортировать электроэнергию из других стран, где она продается дешевле чем в Украине. Если возможен переток электроэнергии в нашу страну по более низким тарифам, то почему бы нам не покупать электроэнергию не у украинских производителей электроэнергии, а у европейских, если в Европе, как оказывается, производить электричество в некоторые периоды времени, может быть дешевле. Это рынок», — сказал Дорошенко.

По его словам, европейские компании могут занять свою нишу на рынке Украины, поскольку украинские производители электроэнергии установили высокую цену на электричество.

«Если мы с вами приходим к рынку, то он должен быть не просто рынком, на котором можно только покупать по той цене, которую нам предлагают, но рынок, на котором у нас есть новые игроки. Надеюсь, что эти игроки — иностранные компании смогут полноценно снабжать нас электроэнергией по более выгодным для нас с вами тарифам», — добавил Дорошенко.

При этом эксперт не исключает, что ввод рынка электроэнергии повысит стоимость электричества для населения.

«В догонку за этим последует повышение тарифов, как предупреждали некоторые, в том числе и представители Владимира Зеленского. Так, по словам Андрея Геруса, стоит ожидать отложенного повышения стоимости электроэнергии, потому что с 1 июля по квотам и лотам, которые выкупались, цена на электроэнергию не была сформирована», — рассказал Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля украинская энерготрейдинговая компания «Эру трейдинг» (дочерняя компания американской корпорации Eru Corporation) впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии. По данным компании, это стало залогом установления более справедливой конкурентной цены для конечных потребителей.

«Максимальная мощность импортированной электроэнергии составляет 130 МВт», — информирует компания.

Напомним, по данным портала « Наші гроші» в феврале 2019 года Украина закупала электроэнергию на угольных электростанциях почти вдвое дороже чем, в Европе покупали электроэнергию монополиста ДТЭК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову). По информации госпредприятия «Энергорынок», в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии производителями ТЭС составила 2 тыс. 167 грн/МВт*ч ($82 — ред.) с нарастающим итогом (0,72 евро за кВт*ч). То есть по сравнению с январем тариф тепловой генерации вырос на 16%, что является новым рекордно высоким тарифом ТЭС за всю украинскую историю.

При этом в феврале на Венгерской энергетической бирже электроэнергия котировалась по $58, или около 1 тыс. 530 грн/МВт*ч. Таким образом, цена на украинском «Энергорынке» на 45% превышает цены на венгерской бирже.

Ранее, в декабре 2017 года, антимонопольный комитет Украины рекомендовал министерству энергетики и угольной промышленности открыть рынок для импорта, однако разрешения на импорт более дешевой электроэнергии из Европы не были предоставлены.