Киев, 3 июля 2019, 12:13 — REGNUM
На Украине потребители уже выигрывают от ввода рынка электроэнергии, поскольку украинские компании впервые начали закупать электроэнергию в Европе по более низким ценам, чем у украинских производителей. Об этом 3 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко.
По его словам, европейские компании могут занять свою нишу на рынке Украины, поскольку украинские производители электроэнергии установили высокую цену на электричество.
При этом эксперт не исключает, что ввод рынка электроэнергии повысит стоимость электричества для населения.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля украинская энерготрейдинговая компания «Эру трейдинг» (дочерняя компания американской корпорации Eru Corporation) впервые в истории Украины импортировала электроэнергию из Словакии и Венгрии. По данным компании, это стало залогом установления более справедливой конкурентной цены для конечных потребителей.
Напомним, по данным портала «Наші гроші» в феврале 2019 года Украина закупала электроэнергию на угольных электростанциях почти вдвое дороже чем, в Европе покупали электроэнергию монополиста ДТЭК (принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову). По информации госпредприятия «Энергорынок», в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии производителями ТЭС составила 2 тыс. 167 грн/МВт*ч ($82 — ред.) с нарастающим итогом (0,72 евро за кВт*ч). То есть по сравнению с январем тариф тепловой генерации вырос на 16%, что является новым рекордно высоким тарифом ТЭС за всю украинскую историю.
При этом в феврале на Венгерской энергетической бирже электроэнергия котировалась по $58, или около 1 тыс. 530 грн/МВт*ч. Таким образом, цена на украинском «Энергорынке» на 45% превышает цены на венгерской бирже.
Ранее, в декабре 2017 года, антимонопольный комитет Украины рекомендовал министерству энергетики и угольной промышленности открыть рынок для импорта, однако разрешения на импорт более дешевой электроэнергии из Европы не были предоставлены.