Киев, , 12:11 — REGNUM

Украина вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в ЕС, поставив на рынки европейских стран продукции почти на 6,3 млрд евро в период с мая 2018 по апрель 2019 года.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, который цитируют центральные украинские СМИ.

Отмечается, что в годовом исчислении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 0,8 млрд евро, или на 14%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что агропромышленный комплекс Украины по итогам 2018 года обеспечил поступление в страну 39% общего объема валюты.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальной информации, экспорт продукции украинского агропромышленного комплекса в январе-мае текущего года увеличился на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,97 млрд долларов.

В правительстве уточнили, что крупнейшими импортерами украинской сельхозпродукции в этом году стали Китай (поставки на 794,9 млн долларов), Индия — 740,9 млн долларов, Египет — 737,4 млн долларов, Турция — 683,7 млн долларов и лишь на пятом месте страна ЕС Нидерланды с показателем 640,8 млн долл.

Главными экспортными позициями Украины за отчетный период традиционно являлись кукуруза, подсолнечное масло и пшеница.