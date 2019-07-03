Нур-Султан, , 12:13 — REGNUM

Потребительские кредиты, выкупленные у банков Казахстана коллекторами, не попадают в программу снижения долговой нагрузки населения. Об этом 3 июля заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев, сообщает издание «Власть».

По его словам, государство погасит все кредиты, которые находятся на балансе банка. Глава финансового регулятора также отметил, что штрафы и пени по кредитам планируется списать до конца июля всем должникам, общая численность которых составляет 5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля депутаты парламента Казахстана одобрили поправки в республиканский бюджет на 2019−2021 году, которые учитывают средства, выделенные на снижение долговой нагрузки граждан республики. На эти цели планируется выделить 89,2 млрд тенге ($233 млн).

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