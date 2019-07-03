Вашингтон, , 12:20 — REGNUM

Министерство торговли США повысит импортные таможенные пошлины до 456% на металлопродукцию некоторых южнокорейских и тайваньских компаний. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, представители министерства торговли США обнаружили, что продукция из стали, произведенная в Южной Корее и на Тайване, экспортировалась в США через Вьетнам под видом коррозионностойкой и холоднокатаной стали.

По данным министерства торговли США, импорт коррозионностойкой стали из Вьетнама увеличился на 332%, холоднокатаной стали — на 916%. Таким образом, ввод импортных тарифов на южнокорейскую и вьетнамскую стальную продукцию направлен на сокращение импорта из Вьетнама.

Известно, что США ввели импортные тарифы на продукцию из Южной Кореи и Тайваня с 2015 и 2016 года соответственно.

«Данное расследование было проведено по запросу американских производителей коррозионностойкой и холоднокатаной стали», — сообщили представители министерства торговли США.