Большой Камень, Приморский край, , 11:35 — REGNUM

Второй кран-гигант «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн доставлен на судоверфь «Звезда» в Большом Камне, сообщила пресс-служба предприятия.

Высота крана — 120 метров, ширина — 189 метров. Сложнейшая инженерная операция по его доставке и выгрузке завершилась накануне.

Это уже второй «Голиаф» на судостроительном комплексе. Он будет использоваться при строительстве супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других судов, в том числе для работы в Арктике. В ближайшем будущем сухой док будет оснащён четырьмя кранами башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн.

Добавим, сухой док является объектом второй очереди строительства ССК «Звезда». Изначально уникальное гидротехническое сооружение размером 485×114×15 планировалось сдать в 2023 году, однако работы по его строительству ведутся с опережением графика. Ввод в эксплуатацию сухого дока намечен на 2020 год.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. Создаваемый комплекс предназначен для выпуска крупнотоннажных судов, а также судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, других видов морской техники, которая ранее на территории России не производилась.

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