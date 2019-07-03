Москва, , 11:37 — REGNUM

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России заключило специнвестконтракты (СПИК) с шестью автопроизводителями на общую сумму более 100 млрд рублей. Об этом 3 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Специальные инвестиционные контракты подписаны с Volkswagen, GM-АвтоВАЗ, «Автотор», «ПСМА Рус», Toyota и Volvo.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, подписанные контракты помогут локализовать производство основных узлов: моторов, трансмиссий и систем управления машиной.

Автокомпании, заключившие специнвестконтракты, взяли на себя обязательства по углублению локализации уже хорошо зарекомендовавших себя машин, а также расширению их модельного ряда. Реализация контрактов предполагает осуществление поставок автомобилей на внутренний и на мировые рынки. Кроме того, подписанные документы предусматривают проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России.

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