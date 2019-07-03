Киев, , 11:32 — REGNUM

Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Тогда экономика страны может расти больше, чем на 5−6% в год, заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Свое высказывание представитель основного кредитора Украины сделал 2 июля во время конференции в Торонто, передает корреспондент ИА REGNUM

По словам Липтона, Украине следует определиться с четким выбором, и как раз именно сейчас настал момент выбора — с новым президентом и обновленной Верховной радой, которая будет сформирована по результатам досрочных выборов 21 июля.

Представитель МВФ заявил, что у Украины есть человеческие ресурсы для этих реформ, а вот капиталов, технологий и политической воли пока что нет.

«Если коррупция останется, если не произойдет реформа государственного сектора экономики, если останутся не реформированными институции, этого не произойдет», — отметил он.

Экономический эксперт Павел Вернивский считает, что таким образом Дэвид Липтон «макнул в грязь» прошлую украинскую власть (видимо, речь идет о президенте Порошенко — ред.).

«Если еще вспомнить цифры сколько в Украину переводят гастарбайтеры, то можно сказать, что прошлая власть свою импотентную экономическую политику удачно скрыла за деньгами гастарбайтеров. Ведь любой экономист скажет, что переводы потом создают внутренний потребительский спрос в стране и компенсируют недостаток этого спроса со стороны бедного и безработного населения. А это на минуточку около 12% ВВП», — размышляет эксперт.

Он подчеркивает, что этот ресурс можно было использовать более эффективно — сбережения перевести в инвестиции, а инвестиции — в производство новых товаров и услуг.

«И таким образом дать людям работу дома… Но снова, не постесняюсь этого слова, импотентная власть, в особенности МЭРТ (министерство экономического развития) во главе с Кубивом (первый вице-премьер правительства Украины Степан Кубив), даже на это была неспособна и все деньги просадила как азартный глупый игрок в казино», — резюмирует Вернивский.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в украинском Минфимне сообщили, что Киев ведет активные переговоры с Международным валютным фондом по поводу новой программы финансирования. Пока известно, что новую программу могут заключить на три года, однако на какую сумму и на каких условиях — не сообщается. Переговоры Киева и Фонда приостановлены до проведения на Украине досрочных парламентских выборов и формирования нового правительства.