Нур-Султан, , 11:27 — REGNUM

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили поправки в республиканский бюджет на 2019−2021 годы, сообщает 3 июля издание BNews.

Отмечается, что поправки связаны с мерами снижения долговой нагрузки некоторых категорий граждан Казахстана, подписанных президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. На эти цели планируется выделить 89,2 млрд тенге ($233 млн).

Кроме того, на меры по повышению благосостояния жителей республики, трудоустройство и повышение квалификации планируется выделить 138,6 млрд тенге ($361 млн). Часть средств также будет направлена на устранение последствий чрезвычайной ситуации в Арыси.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что резерв правительства планируется увеличить на 72,9 млрд тенге ($190 млн). Средства планируется направить на восстановление города Арыси.

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