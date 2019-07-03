Гонконг, Китай, , 11:30 — REGNUM

Депозитарий ценных бумаг Южной Кореи удостоен премии The Asset Triple A & Benchmark Awards 2019 (the Asset). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей депозитария.

По их словам, депозитарий ценных бумаг получил награду «Best Securities Lending Mandate of the Year». Известно, что церемония награждения состоялась 27 июня в Гонконге.

The Asset Triple A & Benchmark Awards — ежегодная премия, присуждаемая учреждениям за достижения в финансовом секторе Азии.

«Мы высоко оценили новую услугу Депозитария ценных бумаг Южной Кореи, в рамках которой кредитование ценными бумагами проходит в иностранной валюте с целью получения прибыли», — сообщили организаторы премии.

Известно, что депозитарий ценных бумаг ввел данную услугу в октябре 2018 года.