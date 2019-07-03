Москва, , 11:15 — REGNUM

Единую платформу для управления речными активами создал «Норникель». Об этом 3 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Единоличным исполнительным органом предприятий группы станет специально созданная управляющая компания «Норникель-ЕРП». С 16 июля она получит управленческие полномочия в Енисейском речном пароходстве, Красноярском речном порту и Красноярском судоремонтном заводе.

«Задача управляющей компании — создать «единое окно» для клиентов, которые ранее вынуждены были заказывать разные связанные услуги (перевозка, обработка грузов) у нескольких подрядчиков», — пояснил директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов.

Руководить новой структурой будет председатель координационного совета группы компаний АО «Енисейское речное пароходство» Олег Шпагин.

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