Москва, , 11:10 — REGNUM

Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве с африканскими государствами, чтобы обеспечить процветания народов этих стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентской конференции «Россия-Африка» на международном форуме «Развитие парламентаризма», передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

«Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но речь идет и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений», — заявил Володин.

По его словам, взаимодействие между парламентами расширит горизонты взаимовыгодного сотрудничества с африканскими государствами, а также следует возможные изменения законодательства как в РФ, так и в Африканских странах.

«От того, как мы эффективно поработаем, многое зависит. Самое главное — мы сможем, поняв друг друга, сблизить позиции наших народов в рассмотрении и решении вопросов, которые от нас они ждут», — отметил Володин.

Парламентская конференция «Россия — Африка» проходит в Москве в рамках международного форума «Развитие парламентаризма». Мероприятие организовано накануне знакового события в российско-африканских отношениях: 24 октября 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в Сочи состоится саммит Россия — Африка.

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