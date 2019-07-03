Москва, , 10:54 — REGNUM

Иск о взыскании 289,5 млрд рублей подан от имени банка «ФК Открытие» в Арбитражный суд Москвы. Иск направлен против бывших владельцев и руководителей кредитной организации, следует из картотеки арбитражных дел.

Обращение в суд зарегистрировано 2 июля, к производству иск пока не принят. Подробности исковых требований не известны.

В числе ответчиков — основатель и бывший крупнейший акционер «Открытия» Вадим Беляев, бывший председатель правления банка Евгений Данкевич и другие топ-менеджеры.

С иском обратился в суд Банк России, который стремится возместить причиненные «Открытию» убытки. В сообщении регулятора говорится о достаточных доказательствах вовлеченности фигурирующих в иске лиц в управление банком.

Как сообщало ИА REGNUM, «ФК Открытие» был крупнейшим в России частным банком, пока в августе 2017 года не попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. О завершении санации «Открытия» ЦБ сообщил в начале июля.

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