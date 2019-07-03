Якутск, , 10:54 — REGNUM

В сельских территориях Якутии правительство республики ведёт работу во взаимоисключающих направлениях: одна команда готовит комплексное развитие сёл, а другая пытается максимально оптимизировать работу их социальных учреждений. К такому выводу пришли авторы обращения к главе республики Айсену Николаеву, премьер-министру Владимиру Солодову, а также депутатам региона и муниципалитетов Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Открытое письмо было подготовлено правлением республиканской общественной организации Саха Конгресс, председателем которой является экс-депутат Госсобрания региона, директор республиканского лицея Иван Шамаев. Поводом для обращения стало намерение правительства Якутии реорганизовать часть учреждений образования, здравоохранения и культуры в сёлах республики. Ранее это пытались сделать с помощью постановления правительства № 202 об изменении штатного расписания в этих организациях, но после поднявшейся в регионе волны возмущения оно было отменено.

«В то же время было заявлено, что к 1 сентября 2019 года должно быть подготовлено новое постановление, касающееся структуры и штатных расписаний бюджетных организаций и учреждений села. Возможно, оно будет называться постановлением правительства «по упорядочению сети государственных, муниципальных учреждений (организаций) и повышению качества предоставляемых услуг». Известно, что уже работает комиссия, состоящая из представителей министерств образования, здравоохранения, культуры и так далее, которая разъезжает по районам и готовит грядущие изменения, муниципалитеты по графику докладывают председателю правительства свои планы по «упорядочению и улучшению». Люди не без основания опасаются, что ретивые начальники их улусных управлений образования бездумно бросятся переводить средние школы в девятилетки, а девятилетки — в начальные. В администрации наслегов приходят грозные письма о закрытии тех или иных участковых больниц», — говорится в открытом письме.

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С другой стороны, напоминают его авторы, ещё в октябре 2018 года было известно, что будет приниматься федеральная программа комплексного развития сельских территорий на 2020−2025 годы. Подготовку республиканской части госпрограммы осуществляет министерство сельского хозяйства Якутии.

«Получается, что одна команда, а именно — минсельхоз, работает над проектом госпрограммы комплексного развития сельских территорий, а другая команда планирует, где что сократить, ликвидировать, понизить и объединить. Несмотря на то, что у этих команд один и тот же объект планирования — село республики, они работают независимо друг от друга. Они и не могут работать вместе — им изначально поставлены разные задачи. Ситуацию можно иллюстрировать так: одной команде врачей дали задание лечить правую ногу пациента, а другой команде врачей дали задачу ампутировать её. Эту парадоксальную ситуацию ведения правительством работы в двух практически взаимоисключающих направлениях мы наблюдаем в течение мая и июня текущего года». Иван Шамаев

Общественник считает странным планы руководства республики оптимизировать школы и больницы на фоне подписанного 31 мая 2019 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», общий объём финансового обеспечения которой равен почти 2,3 триллионам рублей. Эту сумму Иван Шамаев назвал беспрецедентной и сравнил с денежными вливаниями в сёла в 2014—2019 годах, которые составляли 191 млрд рублей.

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«За 2020−2025 годы планируется поступление 1,4 трлн рублей, то есть увеличение в 7,2 раза! И в это время мы собираемся сокращать школы и больницы? В такой ситуации правительство республики должно кардинальным образом изменить свое отношение к данному вопросу. К сожалению, пока ничего не изменилось, комплексным развитием села продолжает заниматься только министерство сельского хозяйства. Как такую огромную задачу может осилить министерство, функция которого сводится к организации и контролю производства сельхозпродукции? Как одно небольшое министерство может расписать в кратчайший срок план развития сельских территорий всей республики на десятки миллиардов рублей на 6 лет?» Иван Шамаев

Он считает, что можно понять министра сельского хозяйства Александра Атласова, вынужденного 28 июня 2019 года написать письмо главам администраций районов с просьбой предоставить в срок до 9 июля план заявок на 2020 финансовый и плановый период 2021—2022 годов.

В своём обращении Саха Конгресс просит руководство республики организовать рабочую комиссию по созданию концепции и разработки государственной программы комплексного развития сёл с привлечением представителей исполнительной и законодательной власти, мэрии Якутска, Академии наук, ученых и общественности республики. кроме того, общественники считают необходимым приостановить принятие постановления правительства по упорядочению сети государственных, муниципальных учреждений и повышению качества предоставляемых услуг, запланированное на 1 сентября 2019 года.

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Общественным активистам, главам населённых пунктов и районов Якутии Саха Конгрессом рекомендовано инициировать создание рабочих комиссий по созданию или обновлению эскизного плана социально-экономического развития сёл.

«В наслегах, где планируется реорганизация или ликвидация образовательных, медицинских и культурных учреждений, организуйте сельские сходы для учёта мнения населения и примите соответствующее решение», — также говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава Якутии Айсен Николаев рекомендовал отменить вызвавшее волну возмущения постановление правительства Якутии № 202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики». Документом рекомендовалось ликвидировать или реорганизовать школы и детские сады на селе в соответствии с конкретными параметрами, в том числе в зависимости от числа учеников. Средние общеобразовательные школы, где учеников было меньше определённой планки, собирались преобразовать в школы основного образования (9-классные) или в начальные (4-классные), либо в филиалы более крупных школ. По информации СМИ республики, в перечень заведений, реорганизуемых или ликвидируемых на основании стандартов, содержащихся в постановлении правительства республики, попали 202 школы и 135 детских садов.

«Взамен этого до 1 сентября 2019 принять новое постановление, в котором по каждому району республики будут прописаны определённые и чёткие согласованные решения», — сказал Айсен Николаев.

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