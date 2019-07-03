Ярославль, , 10:35 — REGNUM

В департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области не считают себя ответственными за конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг горячего водоснабжения микрорайона «Сокол» города Ярославля.

Микрорайон «Сокол»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, управляющая компания «ПИК-комфорт» взыскала с теплоснабжающей организации «АДС» в суде 7,9 млн рублей в связи с неправильным расчетом стоимости горячей воды в 2015—2016 годах и планирует взыскать еще. Энергетики заявляют, что удовлетворение судебных требований подрывает финансовую стабильность компании, что ставит под угрозу отопительный сезон в самом крупном новом микрорайоне города.

При этом руководство «АДС» считает, что ситуация вызвана бездействием департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Компания просила отрегулировать спорную ситуацию, так как по общедомовым приборам учета горячая вода от «АДС» в новых домах микрорайона выходит дороже, чем по существующей методике расчета, к которой апеллировал «ПИК-Комфорт» в судебном иске.

Суть спора вокруг норматива на подогрев горячей воды. Он установлен решением департамента лишь с 2020 года. В отсутствие норматива «АДС» выставляла счета по общедомовым приборам учета.

«Поскольку тепловая энергия, которая затрачивается на подогрев холодной воды в целях горячего водоснабжения, не относится к числу потребляемых коммунальных услуг, независимо от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии в системе горячего водоснабжения многоквартирного дома, независимо от системы теплоснабжения (открытая или закрытая), а также от периода времени года, количество такой тепловой энергии, определяется по установленным в предусмотренном законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на подогрев воды для целей ГВС. Что касается решения Арбитражного суда Ярославской области по иску ООО «ПИК-Комфорт» к ООО «АДС» о взыскании неосновательного обогащения за период 2015—2016 годов, то в нем определено, что в спорный период в отсутствие действующего норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды, подлежал использованию зафиксированный регулирующим органом показатель расхода тепловой энергии на производство 1 кубометра горячей воды. Указанная величина не влияет на размер тарифа, она определена по результатам анализа данных, предоставленных ООО «АДС». Департамент рекомендации о величине расхода тепловой энергии для приготовления горячей воды ООО «АДС» не давал», — сообщили ИА REGNUM в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

В регулирующем органе полагают, что и не должны были ничего регулировать в этой ситуации. Нормы федерального законодательства, а также акты судебных инстанций не обязывают департамент утверждать нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды в спорный период. При этом в департаменте признают, что «АДС» обращалось за решением проблемы. Судя по всему, решить проблему чиновники могли. Но не захотели. Против этого возражала мэрия города.

«В 2018 году по обращению ООО «АДС» департаментом прорабатывался вопрос установления нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению методом аналогов. Был произведен расчет нормативов методом аналогов по категориям домов без наружной сети горячего водоснабжения с полотенцесушителями. Однако нормативно-правовой акт не был принят в связи с обращением мэрии города Ярославля. В нем содержалось предложение не вводить определенные методом аналогов нормативы на подогрев, в связи с ростом платы граждан за коммунальные услуги и отсутствием в бюджете городского округа города Ярославля средств на реализацию мер дополнительной социальной поддержки населения», — сообщили ИА REGNUM в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Из ответа департамента неясно, планируют ли власти как-то вмешиваться в эту ситуацию в дальнейшем или же будут наблюдать за спором управляющей компании и поставщика теплоэнергии со стороны. Ведь суть заявлений «АДС» касалась именно возможных последствий конфликта, который может привести к острым проблемам с теплоснабжением микрорайона «Сокол».

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