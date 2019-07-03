Москва, , 10:29 — REGNUM

В Псковской области, по данным на 1 июля 2019 года, из 203 запланированных государственных контрактов по нацпроектам заключено только 90, ещё по 23 контрактам завершены аукционы — это 45% от необходимого числа контрактов и объёма средств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Михаил Ведерников «Наиболее острый вопрос на данный момент — это заключение государственных (муниципальных) контрактов».

Ведерников отметил, что среди сложностей, с которыми столкнулись региональные власти, это — отсутствие заявок от потенциальных исполнителей, технические ошибки при составлении документации, срывы конкурсов недобросовестными участниками.

«Все подобные инциденты отрабатываем в ручном режиме. Системные выводы для предотвращения ошибок в будущем сделаны. В частности, мы начали заранее информировать потенциальных поставщиков о готовящихся заявках, особенное внимание уделяем детальной подготовке конкурсной документации», — отметил губернатор Псковской области. Он также заявил о несвоевременном доведении до регионов федерального финансирования и поддержал предложения других губернаторов о возможности заключения соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации как минимум на трёхлетний период.

Дмитрий Медведев прокомментировал проблему манипулирования торгами.

Дмитрий Медведев «Эта проблема сохраняется. Надо подумать, каким образом преодолеть её. Иными словами, надо посмотреть, что можно сделать для того, чтобы умышленные срывы торгов или же демпингование на этих торгах опять же с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров и не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и в конечном счёте просто не парализовали работу»

По мнению председателя правительства РФ, необходимо ввести дополнительную ответственность, вплоть до уголовной.

«Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но тем не менее это уже вопрос правоохранительных органов и суда по поводу того, что, допустим, некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс, тем самым заставив проводить его повторно, и, соответственно, сроки все полетели там и так далее», — пояснил председатель правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только в 2019 году предусмотрено более 1,7 трлн рублей из федерального бюджета.

В Псковской области на нацпроекты в 2019 году предусмотрено более 6 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей — федеральные средства.

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