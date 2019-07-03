Туркестан, Казахстан, , 10:16 — REGNUM

Налогоплательщикам города Арыси Туркестанской области Казахстана планируют предоставить налоговые льготы. Об этом сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов республики.

Всего в Арыси зарегистрировано 792 юридических лица, 3 085 индивидуальных предпринимателей и 65 465 физических лиц. Отмечается, что работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по должникам будет проводиться в упрощенном порядке.

В ведомстве уточнили, что отсрочка с единовременной уплатой суммы налога будет предоставлена на срок до шести месяцев. Рассрочка с ежемесячной или с ежеквартальной уплатой предоставляется на срок до трех лет. Отсрочку или рассрочку можно получить по заявлению под залог имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на военном складе в городе Арыси произошел пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Население всего города было эвакуировано в близлежащие населенные пункты. В результате чрезвычайного происшествия повреждения получили до 90% зданий.

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