Москва, , 10:13 — REGNUM

Парламентам РФ и Африканских стран следует активно работать над гармонизацией законодательства и сближением его основных принципов. Как передает корреспондент ИА REGNUM3 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентской конференции «Россия-Африка» в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

«Приоритетом межпарламентской работы должна стать поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере защиты инвестиций, государственных гарантий», — заявил Володин.

Так, по его словам, законы должны быть понятны представителям предпринимательского сообщества и не мешать им развиваться.

«Нам крайне важно более детально изучать и прорабатывать вопросы гармонизации законодательства с тем, чтобы бизнес, который хотел бы себя реализовать в наших странах, опирался и руководствовался законодательными нормами, которые для него, с одной стороны, создают новые возможности, а с другой стороны, понятны», — отметил Володин.

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