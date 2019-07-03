Черкесск, , 10:06 — REGNUM

Автомобильное производство «Дервейс» в Карачаево-Черкесии может вновь начать работу. Власти республики решили поддержать компанию экономическими мерами. ООО АК «Дервейс» будет освобождено от налогов на срок до 2023 года, сообщили в минфине Карачаево-Черкесии.

Напомним, в настоящее время завод находится в простое. Сборка китайских автомобилей Lifan и Chery прекращена в 2018 году, а договоры с производителем этих машин на 2019 год не были заключены. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщал ранее, что завод может вновь начать работу — на его базе будут собираться автомобили бренда Ravon (экс-Daewoo) узбекской компании «Узавтосаноат».

По словам Темрезова, для того чтобы запустить производство, заводу, оказавшемуся в сложной финансовой ситуации, необходима помощь, которую намерены оказать власти региона и федеральный центр.

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На днях депутаты Народного собрания КЧР приняли республиканский закон, согласно которому ООО АК «Дервейс» предоставляется «льгота по налогу на имущество для организаций, осуществляющих производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в виде освобождения от уплаты налога на 2018−2023 годы в целях возобновления сборки автомобилей и поддержки отрасли в сложной финансовой ситуации», пишет ТАСС.

В минфине отметили, что около 50 млн рублей выпадающих при этом доходов бюджета будут компенсированы за счет поступлений по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц, когда сборка новых автомашин будет запущена.

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