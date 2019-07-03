Москва, , 09:58 — REGNUM

Страны Африканского континента в ближайшее время могут стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентской конференции «Россия-Африка» в рамках международного форума «Развитие парламентаризма».

«Число внешнеторговых партнёров Евразийского экономического союза с каждым годом растет. В этот круг могут в ближайшее время войти страны и интеграционные объединения Африканского континента. Готовится к подписанию меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом», — заявил Володин.

По его словам, такие шаги позволят вывести российско-африканское торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень, ускорит рост двустороннего товарооборота.

«За 2018 год объем торговли с Африканским континентом увеличился на 17,2% по сравнению с 2017 годом и составил 20,4 млрд долларов США. Это хороший показатель, но этого недостаточно учитывая наши отношения и возможности», — отметил Володин.

Так, по его словам. РФ и Африке предстоит многое сделать для развития и наращивания торгово-экономического взаимодействия.

«Было бы правильным содействовать налаживанию контактов российских и африканских бизнесменов, обмену информацией о возможных проектах сотрудничества. Хорошей площадкой для этого могут стать форумы с участием парламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтов гражданского общества», — подчеркнул Володин.

Парламентская конференция «Россия — Африка» проходит накануне саммита «Россия — Африка», который состоится 24 октября 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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