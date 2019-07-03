Сеул, , 10:03 — REGNUM

Южнокорейская компания Shinhan Card, специализирующаяся на выдаче кредитных карт, открыла свой филиал во Вьетнаме. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, филиал Shinhan Vietnam Finance (SVFC) был открыт в Хошимине.

В январе 2018 года представители южнокорейской компании совместно с представителями Prudential Financial подписали соглашение о купле-продаже акций PetroVietnam Finance Company. В этом году правительство Вьетнама одобрило данную сделку.

Известно, что южнокорейская компания Shinhan Card планирует расширить свой зарубежный бизнес за счет розничного финансирования.

Кроме того, компания намерена активно сотрудничать с вьетнамскими цифровыми компаниями, а также планирует предоставлять финансовые услуги жителям Вьетнама, работая с другими дочерними предприятиями, такими как Shinhan Vietnam Bank.

«В будущем мы продолжим строить и развивать бизнес-модели в сотрудничестве с другими компаниями, чтобы поддержать Shinhan Bank и стать крупной финансовой компанией во Вьетнаме», — сообщили представители компании.