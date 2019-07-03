Москва, , 09:38 — REGNUM

Рынок нефти полностью проигнорировал решение стран ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи до девяти месяцев. Нефть марки Brent, которая отметилась на дневных максимумах в районе $65,50, обвалилась более чем на 3%, закрывшись на отметке $62,60. На подходе к уровню $62 котировки встретили поддержку, но в целом негативный настрой в сырьевом сегменте постепенно усиливается, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поведение Brent говорит о том, что участники рынка сконцентрировались на стороне спроса в условиях замедления мировой экономики, которое признает все больше ключевых Центробанков, сигнализирующих о грядущих стимулах.

2 июля к ЕЦБ, ФРС и Банку Японии присоединился Банк Англии, глава которого указал на риски со стороны торговых войн. Временное перемирие между США и Китаем тоже не вдохновило трейдеров, которые не исключают новой эскалации конфликта и не ждут скорого заключения сделки», — пояснил эксперт.

Настроение рисковым активам, включая нефть, накануне подпортили заявления Вашингтона о готовности ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ЕС, что лишний раз напомнило рынкам о любви Трампа к протекционистской политике. На этом фоне благоприятный отчет API, который указал на снижение запасов сырой нефти в США на 5 млн баррелей при прогнозе сокращения на 3 млн не помог фьючерсам.

«Возможно, частично ослабить давление на Brent сможет сегодня, 3 июля, официальный релиз минэнерго США, если отразит внушительное снижение запасов и сокращение объемов добычи.

Однако учитывая усиливающееся беспокойство по поводу самочувствия мировой экономики, потенциальные попытки роста цен с большой долей вероятности в очередной раз привлекут продажи», — полагает Николаев.

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