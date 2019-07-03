Аддис-Абеба, 3 июля 2019, 09:42 — REGNUM
Прогнозируемый рост экономики Эфиопии в 2019/2020 финансовом году составит до 9,2%, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны.
«Экономический рост составит 9,2% в следующем финансовом году», — заявил Абий Ахмед перед парламентом Эфиопии в понедельник, 1 июля.
Экономика Эфиопии наряду с экономиками Ганы и Кот-д'Ивуара традиционно являются самыми быстрорастущими в мире. В 2018 году рост экономики Эфиопии составил 7,7%, сообщил премьер-министр.