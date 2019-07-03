Сеул, , 09:27 — REGNUM

Валютные резервы Южной Кореи за месяц увеличились на $1,1 млрд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец июня 2019 года валютные резервы Южной Кореи составили $403,07 млрд. Известно, что в апреле и мае 2019 года валютные резервы страны сократились из-за укрепления доллара США.

Ценные бумаги увеличились до $373,84 млрд, депозиты — до $18,49 млрд, золото — до $4,79 млрд.

По состоянию на конец июня Южная Корея заняла 9-е место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,11 трлн, на втором была Япония — $1,38 трлн, на третьем месте Швейцария — $804,3 млрд.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.