Москва, , 08:50 — REGNUM

Составлен рейтинг самых популярных машин в России стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей. Об этом 3 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Toyota Camry

Специалисты аналитического агентства составили рейтинг самых популярных машин в России стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей. Он был составлен исходя из средневзвешенной цены каждой модели с учетом всех модификаций, проданных в РФ за пять месяцев 2019 года.

Первую строчку этого рейтинга занял японский седан Toyota Camry, который разошелся тиражом в 13 319 единиц. Второе место у южнокорейского кроссовера KIA Sportage. Его с января по май в России приобрели 13 221 покупатель. Тройку лидеров замыкает автомобиль немецкого производителя — кроссовер Volkswagen Tiguan. За отчётный период эту машину приобрели 13 060 покупателей.

Четвертое и пятое места заняли японский кроссовер Toyota RAV4 (10 657 ед.) и седан KIA Optima (9 880 ед.) соответственно.

Далее по убыванию расположились: Hyundai Tucson (9445 ед.), Nissan Qashqai (9193 ед.), Mitsubishi Outlander (9103 ед.), Nissan X-Trail (8607 ед.) и Mazda CX-5 (7484 ед.).

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