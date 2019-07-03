Оренбург, , 09:03 — REGNUM

В Оренбургской области реализация национальных проектов идет в плановом режиме. Рисков срыва нет. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Мы заключили 39 соглашений о реализации мероприятий федеральных проектов с федеральными органами исполнительной власти. На основе этих соглашений в системе «Электронный бюджет» утверждены паспорта 39 региональных проектов. То есть уровень исполнения этого этапа работы составляет 100%. Средства, по которым необходимо обеспечить заключение контрактов и договоров, составляют 2 млрд 627 млн рублей, из них уже заключено контрактов на сумму 2 млрд 275 млн рублей, или 86,6% от общего объема. Это гораздо выше среднероссийского уровня. Еще тут не учтены средства на выкуп зданий школ и детских садов, строящихся в муниципальных образованиях. Минстрой области жестко контролирует сроки и ход работ на этих объектах. Могу констатировать, что реализация национальных проектов в Оренбуржье идет динамично, рисков невыполнения нет. Все сделаем вовремя и с надлежащим качеством», — сказал Денис Паслер.

Напомним, с 7 мая 2018 года вступил в силу указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе сформулированы цели и задачи по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличению численности населения страны, повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Разработано 12 национальных и 69 федеральных проектов. Выполнение национальных и федеральных проектов в регионах будет обеспечиваться путём реализации принятых на областном уровне региональных проектов. Все проекты учтены в составе 24 новых областных государственных программ, сформированных на период действия указа, то есть на 2019−2024 годы.

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