Оренбург, 3 июля 2019, 09:03 — REGNUM
В Оренбургской области реализация национальных проектов идет в плановом режиме. Рисков срыва нет. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Напомним, с 7 мая 2018 года вступил в силу указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе сформулированы цели и задачи по осуществлению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличению численности населения страны, повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Разработано 12 национальных и 69 федеральных проектов. Выполнение национальных и федеральных проектов в регионах будет обеспечиваться путём реализации принятых на областном уровне региональных проектов. Все проекты учтены в составе 24 новых областных государственных программ, сформированных на период действия указа, то есть на 2019−2024 годы.
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