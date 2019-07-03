Сеул, , 08:42 — REGNUM

В мае 2019 года в Южной Корее была зафиксирована самая большая сумма средств, потраченная на онлайн-покупки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года жители страны потратили на онлайн-покупки 11,26 трлн вон (~$9,6 млрд), что на 19,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что это самый высокий показатель с января 2001 года.

90,7% транзакций пришлось на расходы в местах общественного питания и на доставку еды, 29% — на покупку продуктов питания и напитков, 29,2% — на покупку электроники и бытовой техники, 20,7% — на покупку косметических средств.

Сумма транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, составила 7,14 трлн вон (~$6,09 млрд), что на 25,9% больше, чем год назад. Данный показатель является также самым высоким за всю историю ведения статистики.

Известно, что на долю транзакций, совершенных с помощью мобильных девайсов, пришлось 63,4% от общего количества, что на 3,1% больше, чем год назад.