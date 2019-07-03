Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM

Объем безналичных платежей в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 3,7 трлн тенге ($9,7 млрд), что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 3 июля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Более 68% всех безналичных платежей приходится на Алма-Ату — 2,6 трлн тенге ($6,8 млрд), что в 2,3 раза больше, чем в январе-мае 2018 года. Около 8,6% приходится на Нур-Султан, 5% — на Алма-Атинскую область.

По состоянию на 1 июня 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 25,1 млн платежных карт, что на 20,8% больше, чем годом ранее. На долю дебетовых карт приходится 75,3% от общего количества платежных карт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заявил, что до конца 2019 года во всех странах — членах Евразийского экономического союза, а также в Узбекистане и Таджикистане начнут принимать карты российской платежной системы «Мир».

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